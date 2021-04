Isola dei Famosi 2021, la litigata fuori onda di Valentina e Vera (Di domenica 25 aprile 2021) Nonostante ce l’abbia messa tutta per integrarsi con i naufraghi, Vera Gemma non solo non c’è riuscita, ma è finita nuovamente in nomination. La nuova leader Francesca Lodo si è giustificata dicendo di averla mandata al televoto perché era stata lei il giorno prima a chiedere di tornare in Italia. Lo scontro Giovedì sera dopo una pausa pubblicitaria Ilaby Blasi si è collegata con la Palapa e ha detto: “So che Vera Gemma e Valentina hanno avuto un duro scontro contro la prova, cosa è successo?”. La spiegazione di Valentina Persia Valentina Persia ha spiegato alla conduttrice: “Ieri ha avuto un momento di sconforto e a più riprese diceva ‘vi prego nominatemi e mandatemi vi vi scongiuro’. Andava avanti e indietro a dirlo a tutti. Aveva pure le lacrime sono sincera. Adesso recriminare e accusarla dicendo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 aprile 2021) Nonostante ce l’abbia messa tutta per integrarsi con i naufraghi,Gemma non solo non c’è riuscita, ma è finita nuovamente in nomination. La nuova leader Francesca Lodo si è giustificata dicendo di averla mandata al televoto perché era stata lei il giorno prima a chiedere di tornare in Italia. Lo scontro Giovedì sera dopo una pausa pubblicitaria Ilaby Blasi si è collegata con la Palapa e ha detto: “So cheGemma ehanno avuto un duro scontro contro la prova, cosa è successo?”. La spiegazione diPersiaPersia ha spiegato alla conduttrice: “Ieri ha avuto un momento di sconforto e a più riprese diceva ‘vi prego nominatemi e mandatemi vi vi scongiuro’. Andava avanti e indietro a dirlo a tutti. Aveva pure le lacrime sono sincera. Adesso recriminare e accusarla dicendo ...

