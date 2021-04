Iraq, incendio ospedale covid Baghdad: oltre 80 morti (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 82 i morti nell’incendio dell’ospedale covid Ibn al-Khatib, nel sud-est di Baghdad. Il bilancio ufficiale è stato fornito dal ministero degli Interni iracheno. Sono circa altre 110 le persone rimaste ferite. Inizialmente, un membro dell’Alto Commissariato iracheno per i diritti umani aveva parlato di 58 vittime. Il ministero dell’Interno ha escluso la matrice dolosa dell’incendio, che secondo le prime notizie è scoppiato in un’unità di terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 82 inell’dell’Ibn al-Khatib, nel sud-est di. Il bilancio ufficiale è stato fornito dal ministero degli Interni iracheno. Sono circa altre 110 le persone rimaste ferite. Inizialmente, un membro dell’Alto Commissariato iracheno per i diritti umani aveva parlato di 58 vittime. Il ministero dell’Interno ha escluso la matrice dolosa dell’, che secondo le prime notizie è scoppiato in un’unità di terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

