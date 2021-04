Inzaghi: «Napoli? Non siamo stati artefici del nostro destino» (Di domenica 25 aprile 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del match di giovedì contro il Napoli: le sue parole Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del match di giovedì contro il Napoli. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SULLA CHAMPIONS – «Noi abbiamo fatto un grandissimo sforzo: abbiamo perso terreno nel girone d’andata, ma volevamo fare una Champions alla grande. Agli ottavi abbiamo incontrato la più forte di tutte e abbiamo avuto problemi con alcune assenze. Adesso mancano 7 partite e volgiamo vincerle tutte: sarà difficile, ma vogliamo andare nell’Europa che conta. Per il match di Napoli l’ho detto, non siamo stati artefici del nostro destino: ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del match di giovedì contro il: le sue parole Simone, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del match di giovedì contro il. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SULLA CHAMPIONS – «Noi abbiamo fatto un grandissimo sforzo: abbiamo perso terreno nel girone d’andata, ma volevamo fare una Champions alla grande. Agli ottavi abbiamo incontrato la più forte di tutte e abbiamo avuto problemi con alcune assenze. Adesso mancano 7 partite e volgiamo vincerle tutte: sarà difficile, ma vogliamo andare nell’Europa che conta. Per il match dil’ho detto, nondel: ...

