Intollerante a chi? Il paradosso di Popper e la cattiva coscienza dei liberali

Il paradosso della tolleranza di Popper sostiene che, se una società pone come proprio principio la tolleranza, e se lo persegue fino alle estreme conseguenze, finisce per essere soggiogata dagli intolleranti; ossia da coloro che ne negano il principio, ma che in base ad esso reclamano di essere accolti – ossia tollerati – in seno alla società medesima. La soluzione di Popper è appunto che una società tollerante, per la propria sopravvivenza, non deve tollerare gli intolleranti, ossia deve farsi a sua volta Intollerante verso chi la minaccia. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2021 Il paradosso di Popper Cavalcato ampiamente dai sostenitori di un modello democratico aggressivo e autoritario, che desidera revocare asilo ad ogni ...

