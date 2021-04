Inter-Verona oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Serie A (Di domenica 25 aprile 2021) Inter-Verona oggi: a San Siro torna di scena la Serie A, con un match caldissimo che – dalle 15 – metterà di fronte i nerazzurri di Antonio Conte e i gialloblu di Ivan Juric. Da una parte la capolista, sempre più vicina al traguardo dello scudetto, dall’altra gli scaligeri, arrivati un po’ svuotati psicologicamente a questa volata finale della stagione 2020/2021. Chi la spunterà? La parola al campo: unico giudice supremo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il match si svolgerà quest’oggi, domenica 25 aprile 2021, a partire dalle ore 15.00, e sarà trasmesso in diretta esclusiva streaming su DAZN, piattaforma online in abbonamento, ma anche in tv su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport. Domenica 25 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021): a San Siro torna di scena laA, con un match caldissimo che – dalle 15 – metterà di fronte i nerazzurri di Antonio Conte e i gialloblu di Ivan Juric. Da una parte la capolista, sempre più vicina al traguardo dello scudetto, dall’altra gli scaligeri, arrivati un po’ svuotati psicologicamente a questa volata finale della stagione 2020/2021. Chi la spunterà? La parola al campo: unico giudice supremo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il match si svolgerà quest’, domenica 25 aprile 2021, a partire dalle ore 15.00, e sarà trasmesso in diretta esclusivasu DAZN, piattaforma online in abbonamento, ma anche in tv su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport. Domenica 25 ...

