Inter-Verona | Marotta | “Conte? Giusto pretenda chiarezza Sanzioni per Superlega? Evitiamo litigi”

"Ufficialmente non sappiamo nulla della lettera e non conosciamo il contenuto. Lo abbiamo appreso dalla stampa. Siamo in un momento tragico, in un momento di litigiosità che cela il grande problema della sostenibilità: questo modello non funziona e non dà garanzie anche in seguito alla pandemia. Auspico che invece di litigare si possa parlare di riforma del calcio e di format diversi. Riducendo il professionismo si riducono i costi". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, a Dazn prima di Inter-Verona in merito alla presunta richiesta di sanzioni da parte di 11 club alle tre società italiane che facevano parte del progetto Superlega. Marotta ha parlato anche della risposta di Antonio Conte

