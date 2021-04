Inter-Verona (25 aprile ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 25 aprile 2021) Conte è riuscito a guadagnare un punto sul Milan anche dopo il secondo pareggio esterno consecutivo, l’Inter è in un momento di calo ma ha di nuovo un vantaggio in doppia cifra sui rossoneri e mancano nove punti per tornare a festeggiare uno scudetto che manca dal 2010. Il Verona arriva a San Siro con InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 25 aprile 2021) Conte è riuscito a guadagnare un punto sul Milan anche dopo il secondo pareggio esterno consecutivo, l’è in un momento di calo ma ha di nuovo un vantaggio in doppia cifra sui rossoneri e mancano nove punti per tornare a festeggiare uno scudetto che manca dal 2010. Ilarriva a San Siro con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - Inter : ?? | PRESENTAZIONI ??? ????? #InterVerona @vieri_bobo ?? ?? - Inter : ?? | ARBITRO #InterVerona, Abisso sarà l'arbitro della partita in programma domenica alle 15 ?? - storiainter : 25 Aprile 2021, INTER - Hellas Verona Trentasettesimo incontro di Campionato che si disputa a Milano, 24 sono le vi… - Febrillanna : RT @AroundTurin: The following Serie A teams have officially requested to sanction Juventus, Inter and Milan: Roma Torino Bologna Genoa Sa… -