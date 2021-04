Inter Verona 0-0 LIVE: Lautaro Martinez vicino al gol (Di domenica 25 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Verona 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Lautaro Martinez vicino al gol – Lancio lungo dalle retrovie per Luklaku, che fa da sponda per Lautaro: questo lascia sul posto Ceccherini e, a tu per tu con Silvestri, manda incredibilmente alto sopra la traversa. 5? Brivido Inter – Giro palla prolungato del Verona, che va da sinistra a destra verso ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,e Hellassi affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2?al gol – Lancio lungo dalle retrovie per Luklaku, che fa da sponda per: questo lascia sul posto Ceccherini e, a tu per tu con Silvestri, manda incredibilmente alto sopra la traversa. 5? Brivido– Giro palla prolungato del, che va da sinistra a destra verso ...

Advertising

Inter : ?? | PRESENTAZIONI ??? ????? #InterVerona @vieri_bobo ?? ?? - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - forumJuventus : SuperLega, 11 squadre di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan. Non fir… - ale_piemontese : Non è questione di calcio bello o brutto. L’Inter sta giocando in difesa e contropiede a Milano contro il Verona. P… - News24_it : In campo Fiorentina Juventus 1-1 e Inter Verona 0-0 DIRETTA. Inter alla prova Verona, Conte cerca matchpoint scudet… -