Inter, gol “scudetto” di Darmian. La Juve fa 1-1 a Firenze (Di domenica 25 aprile 2021) L'Inter batte il Verona 1-0 con un gol di Darmian e fa un grande passo verso lo scudetto. Non una partita spettacolare, con un Verona che non si è mai tirato indietro (e può recriminare per un gol annullato a Faraoni) e un'Inter invece a larghi tratta contratta. Palo di Hakimi su punizione a metà ripresa, poi la rete decisiva al 76esimo: assist dello stesso Hakimi e conclusione di Darmian per 3 punti fondamentali.La Juve non sfonda a Firenze e complica i piani per la Champions. Nella 33.ma giornata di Serie A i bianconeri non vanno oltre l'1-1 con la Viola e restano nel mirino del Napoli. Al Franchi Vlahovic (29') sblocca la gara con un cucchiaio dal dischetto (mano in area di Rabiot), poi nella ripresa Morata (46') pareggia i conti con una perla a giro. La ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 aprile 2021) L'batte il Verona 1-0 con un gol die fa un grande passo verso lo. Non una partita spettacolare, con un Verona che non si è mai tirato indietro (e può recriminare per un gol annullato a Faraoni) e un'invece a larghi tratta contratta. Palo di Hakimi su punizione a metà ripresa, poi la rete decisiva al 76esimo: assist dello stesso Hakimi e conclusione diper 3 punti fondamentali.Lanon sfonda ae complica i piani per la Champions. Nella 33.ma giornata di Serie A i bianconeri non vanno oltre l'1-1 con la Viola e restano nel mirino del Napoli. Al Franchi Vlahovic (29') sblocca la gara con un cucchiaio dal dischetto (mano in area di Rabiot), poi nella ripresa Morata (46') pareggia i conti con una perla a giro. La ...

