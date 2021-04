Inter | Darmian | «Lavorato sodo per emozioni come queste Vicini al traguardo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 aprile 2021) Matteo, decisivo nel 1-0 dell’con il Parma, ha parlato al termine del match ai microfoni di Dazn L’ha presa, ancora una volta, Matteo. L’esterno dell’decisivo nella vittoria per 1-0 in casa con il Parma. Tre punti che avvicinano ulteriormente i nerazzurri di Antonio Conte allo scudetto. Ecco le parole rilasciate daa Dazn: «Oggi sapevamo che sarebbe stato difficile con un asquadrail Verona che gioca uomo contro uomo in maniera aggressiva. Contava il risultato e l’abbiamo ottenuto: siamo sempre piùal nostroci si sente a essere decisivo? Si sta bene (scherza, ndr); noi ci alleniamo per farci trovare pronti e vivere. ...