India, l’Italia vieta l’ingresso a chi è stato nel Paese negli ultimi 14 giorni (Di domenica 25 aprile 2021) «Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena». È l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza alla luce dei dati preoccupanti in arrivo dall’India, dove la variante del Coronavirus ha causato negli ultimi tre giorni un milione di contagi. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) «Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena». È l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza alla luce dei dati preoccupanti in arrivo dall’India, dove la variante del Coronavirus ha causato negli ultimi tre giorni un milione di contagi.

