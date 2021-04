India, la variante Covid spaventa. Speranza: "Vietato l'ingresso a chi è stato nel Paese" (Di domenica 25 aprile 2021) La variante Indiana del Covid spaventa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. "I ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Lana del. Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'in Italia a chi negli ultimi 14 giorni èin. "I ...

Advertising

RobertoBurioni : In India la situazione è drammatica, ma è tutto da dimostrare che sia dovuta alla variante indiana (B.1.617) che no… - Corriere : Rischio varianti, Speranza vieta l’ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni - msn_italia : Variante indiana, Speranza: vietato ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni - danieledv79 : RT @ilriformista: Oltre 300mila casi per il quarto giorno di fila #India #coronavirus - LPincia : RT @AlfioKrancic: Il governo spaventato dalle folle che sciamano x le strade, nei parchi e al mare. No paura. I Virologi guidati da Speranz… -