In the Mood for Love (2021): Trailer del Film di Wong Kar Wai – Versione Restaurata in 4K – HD (Di domenica 25 aprile 2021) Guarda il Trailer del Film In the Mood for Love capolavoro di Wong Kar Wai restaurato in 4K, che tornerà sul grande schermo mercoledì 28 aprile 2021 dopo vent’anni. #FilmalcinemaAprile2021 #cinemariaperti Per i nuovi Trailer italiani in HD di tutti i Film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato. Diretto da: Wong Kar-Wai Cast: Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Lai Chen, Siu Ping-Lame Rebecca Pan #IntheMoodforLove in uscita In tutti i cinema italiani dal 28 aprile 2021. La trama, la recensione e altri video del Film In the Mood ... Leggi su udine20 (Di domenica 25 aprile 2021) Guarda ildelIn theforcapolavoro diKar Wai restaurato in 4K, che tornerà sul grande schermo mercoledì 28 apriledopo vent’anni. #alcinemaAprile#cinemariaperti Per i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato. Diretto da:Kar-Wai Cast: Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Lai Chen, Siu Ping-Lame Rebecca Pan #Intheforin uscita In tutti i cinema italiani dal 28 aprile. La trama, la recensione e altri video delIn the...

Advertising

mannocchia : torna ‘In the Mood for Love’ restaurato. la prima volta che lo vidi avevo a malapena vent’anni, credevo ancora al d… - StefVota : RT @sirsi_stefania: Io sono più mood diva come Harry con il phon mentre asciugo i capelli, voi? I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iH… - babygiadaa : RT @sirsi_stefania: Io sono più mood diva come Harry con il phon mentre asciugo i capelli, voi? I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iH… - sirsi_stefania : Io sono più mood diva come Harry con il phon mentre asciugo i capelli, voi? I vote #Louies for #BestFanArmy at the… - goldrushiing : oggi in un taekook mood pensando a quando jk gli ha scritto a chi pensiamo quando pensiamo ad un orsetto? a V! the… -