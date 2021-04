In Senato la sfiducia a Speranza Anteprima | la Lega esce dall' Aula

(Di domenica 25 aprile 2021) L'appuntamento è per mercoledì 28 aprile nell'di Palazzo Madama. A metà settimana ilvoterà infatti la mozione didi annunciata da Giorgia Meloni nei confronti di Roberto. In realtà è più corretto parlare al plurale, visto che oltre a quella annunciata da Fratelli d’Italia ci saranno all’ordine del giorno anche le mozioni di Italexit e Alternativa c’è, che... Segui su affaritaliani.it

Quel qualcuno potrebbe essere il ministro della Salute Roberto Speranza: sulla mozione dinei suoi confronti che mercoledì arriverà in, Salvini vuole prima 'leggerla, ra oggi e domani,...... dal coprifuoco al Superbonus, senza dimenticare le scelte sull'immigrazione e la mozione dicontro il ministro della Salute, Roberto Speranza , in discussione altra qualche giorno. ...Calato il sipario sul confronto con l'Unione Europea il presidente del Consiglio Mario Draghi avanza a grandi passi verso l'ultima tappa del suo Recovery Plan: ...Dal coprifuoco alla tensione sull'immigrazione, la lunga lista di spine nel fianco del governo. E in settimana si vota sulla sfiducia a Speranza ...