In India 350mila contagi da Covid-19 in 24h, record mondiale. Von der Leyen: Ue pronta a assistenza d’urgenza (Di domenica 25 aprile 2021) L'India domenica ha registrato quasi 350.000 nuovi contagi da coronavirus nell'arco di 24 ore, un record mondiale che ha costretto le autorità locali a estendere di una settimana il lockdown nella capitale Nuova Delhi. L'India, che conta 1,3 miliardi di abitanti, ha anche registrato 2.767 nuove morti per il Covid-19, che è un record nazionale dall'inizio della pandemia."Abbiamo deciso di prolungare il lockdown per una settimana", ha annunciato il primo ministro di Delhi Arvind Kejriwal. "Le devastazioni del coronavirus continuano e non c'è tregua", ha aggiunto. Nuova Delhi, che conta 20 milioni di abitanti, è l'agglomerato Indiano più colpito dall'epidemia. Lunedì scorso è iniziato un lockdown di una settimana nel tentativo di alleviare la pressione ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 aprile 2021) L'domenica ha registrato quasi 350.000 nuovida coronavirus nell'arco di 24 ore, unche ha costretto le autorità locali a estendere di una settimana il lockdown nella capitale Nuova Delhi. L', che conta 1,3 miliardi di abitanti, ha anche registrato 2.767 nuove morti per il-19, che è unnazionale dall'inizio della pandemia."Abbiamo deciso di prolungare il lockdown per una settimana", ha annunciato il primo ministro di Delhi Arvind Kejriwal. "Le devastazioni del coronavirus continuano e non c'è tregua", ha aggiunto. Nuova Delhi, che conta 20 milioni di abitanti, è l'agglomeratono più colpito dall'epidemia. Lunedì scorso è iniziato un lockdown di una settimana nel tentativo di alleviare la pressione ...

