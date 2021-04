In ginocchio da Gentiloni? Bomba-Bisignani | ecco le nomine di Mario Draghi Rivolta dei ministri | il premier si va a schiantare?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) No, il "Piano nazionale di resilienza e rilancio" non funziona. Almeno secondo Luigi, che ne parla in un intervento su Il Tempo di domenica 24 aprile. Le idee messe a punto daper attuare il Recovery Plan non lo convincono. E lo dice chiaro e tondo, senza giri di parole: "Nelle 319 pagine del Recovery Plan manca il fuoco dei. Quell'idea 'illuminata' destinata a passare alla storia come il simbolo di quest' epoca di guerra alla pandemia", scrive l'uomo che sussurra ai potenti. E ancora, aggiunge: "Rispetto al Pnrr che fu di Giuseppe Conte e su cui Matteo Renzi fece cadere il Governo, ci sono più tabelle ma restano purtroppo interventi di mini ma taglia messi solo in bella copia dal fedele ministro Daniele Franco che, non a caso, in Banca d'Italia avevano soprannominato 'il grigio'. ...