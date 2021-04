Impresa Roma in Coppa Italia: Juve eliminata e prima finale col Milan (Di domenica 25 aprile 2021) VINOVO - La Roma centra l'Impresa: perde 3 - 2 in casa della Juve la semifinale di ritorno ma festeggia la sua prima finale . In casa della Vecchia Signora l'avvio di partita è a ritmi altissimi: la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021) VINOVO - Lacentra l': perde 3 - 2 in casa dellala semidi ritorno ma festeggia la sua. In casa della Vecchia Signora l'avvio di partita è a ritmi altissimi: la ...

frasigno66 : Ottimo. Coppa Italia femm. – Impresa Roma: elimina la Juve e va in finale contro il Milan - sportli26181512 : Impresa Roma in Coppa Italia: Juve eliminata e prima finale col Milan: La seconda #semifinale di ritorno se la aggi… - pietroscogna : Impresa della Roma che elimina la Juventus e raggiunge il Milan in finale di Coppa Italia @TIM_vision ?? #CoppaItaliaFemminile - MRC_typing : La Juventus femminile non veniva eliminata da una competizione in Italia dal 2018 e da anni sta dominando in lungo… - AndreaPelagatti : Che orgoglio! Una impresa gigantesca! Interrotta la tirannia della Juventus! ???? @ Roma, Italia / Rome, Italy -

