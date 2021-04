Ill Manchester City vince la Carabao Cup | Tottenham ko

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 aprile 2021) Ilha conquistato laCup battendo in finale ildell’esordiente Mason Ilsi è aggiudicato la vittoria dellaCup grazie all’1-0 rifilato in finale aldi Ryan Mason. A decidere la sfida in favore della formazione allenata da Pep Guardiola è stata la rete di Aymeric Laporte all’82. L'articolo proviene da Calcio News 24.