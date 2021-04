Il vescovo di Noto dopo la strage di migranti | ' Passare da indifferenza a fraternità'

(Di domenica 25 aprile 2021) Parole veramente da prendere in considerazione: "'Fratelli tutti' non è un semplice sogno del papa o di alcuni visionari. E l'unico futuro degno dell'umanità. Così, con tanti altri, mentre chiediamo ...

Lo ha detto Antonio Staglianò,die delegato Cesi per i migranti in seguito all'ennesima tragedia del mare con la morte di 130 migranti. outstream "La Chiesa per questo - aggiunge - pone ...di- -Noto (Siracusa) - «"Vi confido il dolore, ci interroghiamo": così papa Francesco al Regina coeli di oggi ha dato voce al nostro turbamento e al forte desiderio, anzi alla volontà e necessità, di cammi ...Monsignor Antonio Staglianò: "La Chiesa pone segni, accogliendo i poveri del territorio e i migranti con reti di prossimità e presidi di legalità, e vuole essere segno di un'umanità fraterna" ...