Il Tempo: "Lotito ha vinto il ricorso ma il Senato non lo fa diventare senatore" (Di domenica 25 aprile 2021) Il Tempo torna su Lotito Senatore. E scrive che il presidente della Lazio aspetta dallo scorso autunno di poter insediarsi in Senato ma il passaggio non avviene mai. Lotito ha vinto il ricorso nei confronti di Vincenzo Carbone (eletto in Forza Italia, ora passato con Renzi ma non c'entra col ricorso): Lotito sosteneva che aveva diritto lui al seggio perché primo dei non eletti nel collegio Campania 1 e non Carbone primo dei non eletti nel collegio Campania 3. Nell'autunno scorso, ricorda il quotidiano romano, la giunta delle Elezioni si è espressa a favore di Lotito. Questo non basta. Deve pronunciarsi l'aula del Senato con un ordine del giorno su questo. Da mesi, però, questo ordine del giorno non ...

