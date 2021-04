Il ricordo di Piero Ferrari: 'Conquistò papà per velocità e serietà' (Di domenica 25 aprile 2021) 'Educato, estremamente razionale nelle scelte. Soprattutto un amico'. Si emoziona Piero Ferrari nel ricordare Michele Alboreto, scomparso esattamente 20 anni fa in un'incidente al Lausitzring nel ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 aprile 2021) 'Educato, estremamente razionale nelle scelte. Soprattutto un amico'. Si emozionanel ricordare Michele Alboreto, scomparso esattamente 20 anni fa in un'incidente al Lausitzring nel ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, Piero Ferrari ricorda Alboreto: 'Veloce su tutti circuiti' #SkyMotori #F1 #Formula1 - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: 20 anni senza #Alboreto, il ricordo di Piero #Ferrari: “Stregò papà per velocità e serietà” #F1 - Gazzetta_it : 20 anni senza #Alboreto, il ricordo di Piero #Ferrari: “Stregò papà per velocità e serietà” #F1 - marcati_piero : @Charles_Indie @MaxChinni @PoliticaPerJedi @CarloCalenda @pdnetwork Beh che si può dire a qualcuno così convinto. C… - Piero_Strada : RT @queryonline: Il nostro ricordo di #JamesRandi è piaciuto in America ?? -