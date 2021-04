Il principe Carlo per «salvare il mondo» volerà in America (ma non farà visita a Harry e Meghan) (Di domenica 25 aprile 2021) Il principe Carlo, da sempre sensibile all’ambiente, «vuole incontrare Joe Biden per salvare il mondo». Lo ha rivelato al Daily Express lo stimato biografo reale Robert Jobson, spiegando che l’erede al trono è convinto di poter trovare nel presidente americano un grande alleato nella lotta al cambiamento climatico. Carlo vuole discutere con Biden della sua «Terra Carta», l’iniziativa che ha lanciato lo scorso gennaio per unire le forze delle industrie, dei governi, della filantropia e della tecnologia e salvare il mondo con atti concreti. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) Il principe Carlo, da sempre sensibile all’ambiente, «vuole incontrare Joe Biden per salvare il mondo». Lo ha rivelato al Daily Express lo stimato biografo reale Robert Jobson, spiegando che l’erede al trono è convinto di poter trovare nel presidente americano un grande alleato nella lotta al cambiamento climatico. Carlo vuole discutere con Biden della sua «Terra Carta», l’iniziativa che ha lanciato lo scorso gennaio per unire le forze delle industrie, dei governi, della filantropia e della tecnologia e salvare il mondo con atti concreti.

