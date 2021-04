Il Pnrr è stato inviato al Parlamento, 220 miliardi di investimenti. Ecco il Piano (Di domenica 25 aprile 2021) Il Governo ha trasmesso oggi al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il Piano si inserisce all`interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall`Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del Ngeu. Ulteriori 30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro. Il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 aprile 2021) Il Governo ha trasmesso oggi alil testo delNazionale di Ripresa e Resilienza (). Ilsi inserisce all`interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750di euro concordato dall`Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Ilitaliano prevedepari a 191,5di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del Ngeu. Ulteriori 30,6sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale degliprevisti è pertanto di 222,1di euro. Il ...

Advertising

ilfoglio_it : Mettere freni allo stato depoliticizzando l’economia. Il Pnrr da sogno è uno schiaffo al populismo @claudiocerasa - renatobrunetta : Ieri sera il #Pnrr è stato presentato in Cdm. Un momento storico della nostra vita repubblicana. Per la #Pa sul pia… - tal_Marco : RT @claudiafusani: Draghi ha consegnato da qualche ora al Parlamento il testo del #PNRR. Questo accade il 25 aprile. Non è un caso. È stato… - gjscco : RT @ironmanolan: Mi pare di capire che il PNRR sia stato fatto, il 30 verrà consegnato, quindi mi aspetto che il 1 Maggio uno dei due parti… - ddgiusto : RT @claudiafusani: Draghi ha consegnato da qualche ora al Parlamento il testo del #PNRR. Questo accade il 25 aprile. Non è un caso. È stato… -