Il Papa sui 130 migranti morti nel Mediterraneo: “Interroghiamoci tutti, è il momento della vergogna” (Di domenica 25 aprile 2021) L’attacco di Papa Francesco non è velato, e riguarda tutti. “Interroghiamoci tutti, è il momento della vergogna”. Il riferimento è ai 130 donne e uomini che hanno perso la vita annegati nel mar Mediterraneo. Loro che, nelle speranza di una vita migliore, avevano deciso di intraprendere il viaggio.Una vera e propria strage, considerata “annunciata”, perché “i naufraghi a bordo avevano chiesto aiuto ad AlarmPhone, che ha immediatamente allertato le autorità libiche ed europee, ma nessuno ha lanciato una missione di soccorso”. Ad arrivare sul posto per prime erano state alcune imbarcazioni delle ong, Ocean Viking in testa: Dopo ore di ricerca, la nostra peggiore paura si è avverata. L’equipaggio ha dovuto assistere alle devastanti conseguenze del ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) L’attacco diFrancesco non è velato, e riguarda. “, è il”. Il riferimento è ai 130 donne e uomini che hanno perso la vita annegati nel mar. Loro che, nelle speranza di una vita migliore, avevano deciso di intraprendere il viaggio.Una vera e propria strage, considerata “annunciata”, perché “i naufraghi a bordo avevano chiesto aiuto ad AlarmPhone, che ha immediatamente allertato le autorità libiche ed europee, ma nessuno ha lanciato una missione di soccorso”. Ad arrivare sul posto per prime erano state alcune imbarcazioni delle ong, Ocean Viking in testa: Dopo ore di ricerca, la nostra peggiore paura si è avverata. L’equipaggio ha dovuto assistere alle devastanti conseguenze del ...

