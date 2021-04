Il Papa | il Multilateralismo e gli squilibri mondiali

(Di domenica 25 aprile 2021) Siamo tutti sulla stessa barca e il, secondo il, ci può salvare. Davanti alla situazione che il mondo sta vivendo questa è la posizione del Vaticano, come riferisce anche la sottosegretaria dei Rapporti con gli Stati della Santa Sede: Francesca Di Giovanni. In occasione della “Giornata internazionale dele della Diplomazia al

Era il 7 gennaio 2019 eFrancesco segnalava con queste parole ? pronunciate nella tradizionale ... '[Una] visione cooperativa fra le nazioni può muovere la storia rilanciando il, ...... 'una guerra mondiale a pezzi', come li definìFrancesco. La ragione va forse cercata nel fatto che negli ultimi anni il, inteso come strumento non solo di pace ma anche di ...Siamo tutti sulla stessa barca e il multilateralismo, secondo il Papa, ci può salvare. Davanti alla situazione che il mondo sta vivendo questa è la posizione del Vaticano, come riferisce anche la sott ...Il presidente americano Joe Biden ha deciso di convocare un summit sul clima nella Giornata della Terra. Diversi leader sono interventuti.