Il Museo Nazionale della Resistenza di Milano parte online per il 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) 'Il sito MuseoNazionaleResistenza.it raccoglierà e racconterà le memorie e la storia della Resistenza italiana in un percorso di parole, foto, video, audio e documenti d'epoca'. outstream Il progetto ... Leggi su globalist (Di domenica 25 aprile 2021) 'Il sito.it raccoglierà e racconterà le memorie e la storiaitaliana in un percorso di parole, foto, video, audio e documenti d'epoca'. outstream Il progetto ...

Advertising

MiC_Italia : Il #25aprile2021 sarà online il #MuseoNazionaleDellaResistenza di Milano @ComuneMI: un progetto digitale per raccon… - virginiaraggi : Oggi al Museo Nazionale Etrusco insieme al Gruppo Storico Romano per iniziare i festeggiamenti del Natale di Roma.… - _PuntoZip_ : Sbarca online il Museo del Museo Nazionale della Resistenza di Milano: un progetto digitale per raccontare il Museo… - CeccarelliL_ : Sbarca online il Museo del Museo Nazionale della Resistenza di Milano: un progetto digitale per raccontare il Museo… - Rodofredo2 : RT @MiguelCalabria3: Tarquinia Cavalli È ciò che resta di un carro trainato da cavalli. IV secolo. Faceva parte di un altorilievo del Templ… -