Il miglio verde | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 25 aprile 2021) Il: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 25 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ildel 1999 prodotto, scritto e diretto da Frank Darabont, con protagonisti Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. Ilè tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, pubblicato nel 1996. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In un giorno piovoso del 1999, in Louisiana, l’anziano Paul Edgecombe, da alcuni anni ospite presso una casa di riposo, durante il sonno ricorda delle frasi sussurrate e durante la visione delCappello a cilindro scoppia a piangere. Accompagnato dall’amica Elaine in una stanza privata, inizia a raccontarle la storia dell’anno in cui conobbe John Coffey. Nel 1935 ...

Tutto quel che c'è da sapere sulla biografia, la carriera e la vita privata del protagonista de 'Il miglio verde': Tom Hanks. Questa sera, domenica 25 aprile, andrà in onda a partire dalle 21.25 su Rete 4, il capolavoro cinematografico de 'Il miglio verde'. Pellicola emotiva e veritiera, ispirata ... Tra tutti i magnifici film tratti da romanzi e novelle di Stephen King come Shining, Le ali della libertà, la Zona morta e il prossimo It, Il miglio verde è il film che ha incassato di più. TRAMA Paul Edgecomb (Tom Hanks) è stato il sovrintendente al braccio della morte nel carcere di Cold Mountain e ora, ormai anziano, racconta ad un'amica ... Nel 1935 Paul lavorava nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain, chiamato il Miglio verde perché il percorso verso la sedia elettrica, l'ultimo corridoio che i condannati a morte ...