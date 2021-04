“Il Miglio verde” | quando la giustizia trova spazio solo nell’assurdo | stasera in tv

(Di domenica 25 aprile 2021) Se una storia partorita dal genio di Stephen King non bastasse a garantire un’ottima visione, ne “Il“, tratto dal romanzo del re dell’horror, troviamo il talento di Tom Hanks a dare corpo, voce e vita al personaggio centrale di questa pellicola pluricandidata agli Oscar. Un’affascinante, e a tratti inquietante, rosa di personaggi ruota attorno a quel “” che è il corridoio che devono percorrere i condannati a morte prima di sedersi sulla sedia elettrica. Siamo in un luogo letteralmente mortifero, il braccio della morte, i cui abitanti sembrano vivere delle vite statiche, infertili, scanditeda dolore e malattia. Una scena da “Il”, Credits: Cinematographe.itLa trama de “Il”: ...

Advertising

manulamanuz57 : RT @ilgiornale: Il miglio verde è una delle trasposizioni cinematografiche più amate da Stephen King: ma il film è anche pieno di errori ht… - GuidaTVPlus : 25-04-2021 21:29 #Rete4 Il miglio verde #FilmCrimine,Drammatico,Fantasy #StaseraInTV - white__rabbitch : Sam Rockwell, miglior attore non protagonista nel 2018, uno dei premi che più attendevo. Lo conobbi con 'Il miglio… - DavidOnepv : Stasera capolavoro su Iris 'Il miglio verde'. - estornudoauto : RT @ilgiornale: Il miglio verde è una delle trasposizioni cinematografiche più amate da Stephen King: ma il film è anche pieno di errori ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Miglio verde

Il/ Video, su Rete 4 il film con Tom Hanks (oggi, 25 aprile) Le spunte di sentimentalismo unite ai momenti di action rendono il target effettivamente molto molto ampio con un pubblico ...Ilva in onda dalle ore 21.25 di oggi, 25 aprile, su Rete 4. Il film, girato nel 1999 da Frank Darabont, è ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King. Gli attori del cast, ognuno di essi ...Il miglio verde: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4 stasera - 24 aprile 2021 - alle ore 21,20. Scopri di più, le info ...Iris. Nel corso di una vacanza in Montana all'insegna del rafting, una famiglia incontra una banda di rapinatori in fuga: sarà l'inizio di un incubo. È la storia di "The river wild - Il fiume della pa ...