Il messaggio della senatrice a vita Segre nel giorno della Liberazione | “Mai abbassare la guardia”

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) IlLilianaè un insegnamento, una lezione. Lo ha inviato al Comune di Stazzema per la cerimonia del 25 aprile a Sant’Anna, il luogo dell’eccidio nazifascista del 12 agosto del 1944, quando le truppe di Hitler fucilare a sangue freddo 560 civili, fra i quali molte donne e bambini: “Come ci ammoniva Primo Levi non bisogna maila: ciò che accaduto può sempre tornare a minacciarci, anche se in forme nuove e subdole. Per questo nei mesi scorsi ho appoggiato la proposta di legge di iniziativa popolare contro ogni forma di propaganda e per il divieto di linguaggi, simboli, manifestazioni del fascismo”. Quella raccolta firme che si è conclusa con successo (per ora sono state superate le 230mila firme a ...