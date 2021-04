Il favoloso mondo di Pirlo: «Ronaldo? Secondo me non ha fatto male, meglio di altre partite» (Di domenica 25 aprile 2021) Il favoloso mondo di Andrea Pirlo. Nel post partita di Fiorentina-Juventus, finita in pareggio, con in campo un Ronaldo a dir poco imbarazzante, il tecnico della Juventus ha trovato il modo per difendere il suo campione dal punto di vista del gioco. Un po’ come quando è stato l’unico tesserato del calcio mondiale a difendere la Superlega. Alla domanda: oggi hai mai pensato di togliere Ronaldo dal campo? Pirlo ha candidamente risposto: «Secondo me non ha fatto male, meglio di altre partite, non è riuscito a sfruttare alcune occasioni. Abbiamo sbagliato a interpretare la partita, non abbiamo attaccato la profondità». Non solo quindi, Secondo Pirlo la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Ildi Andrea. Nel post partita di Fiorentina-Juventus, finita in pareggio, con in campo una dir poco imbarazzante, il tecnico della Juventus ha trovato il modo per difendere il suo campione dal punto di vista del gioco. Un po’ come quando è stato l’unico tesserato del calcio mondiale a difendere la Superlega. Alla domanda: oggi hai mai pensato di toglieredal campo?ha candidamente risposto: «me non hadi, non è riuscito a sfruttare alcune occasioni. Abbiamo sbagliato a interpretare la partita, non abbiamo attaccato la profondità». Non solo quindi,la ...

