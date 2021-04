Il fascino irresistibile di Draghi sui politici italiani nel libro di Tivelli

Leggi su formiche

(Di domenica 25 aprile 2021) Il professorsi è rivelato, come non si aspettava chi non avesse conosciuto a fondo il suo curriculum e studiato a dovere la sua personalità, “un politico”, nel senso più nobile ed elevato del termine. D’altronde la funzione di direttore generale del Tesoro, co1me già abbiamo osservato, per come la esercitava lui, o la funzione di presidente della Bce, che implica la gestione di relazioni con le grandi personalità politiche dell’Unione europea e delle relazioni con i membri del board della Banca centrale e con i banchieri centrali delle banche nazionali, favoriscono lo sviluppo di vere e serie capacità politiche certamente non meno dell’esperienza della vita in un partito politico. E così i cinque giorni passati da Mario, con seria dedizione, nello svolgimento del doppio giro di consultazioni con i partiti e nelle consultazioni con le ...