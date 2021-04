Il fantasma di Ursula fra i palazzi romani (Di domenica 25 aprile 2021) La politica a volte sconfina nel paranormale. Trentanove anni fa, ad esempio, ci fu una celebre seduta spiritica con alti papaveri della Dc per scoprire dov’era tenuto prigioniero Aldo Moro. Padre Amorth, celebre esorcista, confessò di aver conosciuto in vita sua non pochi leader posseduti dal demonio. Si registrano ogni tanto clamorosi casi di “glossolalia” con ex premier (vedi Matteo Renzi) che parlano linguaggi a loro sconosciuti, tipo l’inglese. Ultimamente è spuntato addirittura un fantasma che si aggira tra i palazzi romani, intorno al Quirinale in modo particolare. È lo spettro di Ursula, cioè della strana alleanza che si sarebbe dovuta formare alcuni mesi fa in Italia sulla scia di quella europea tra Popolari, Socialisti e Verdi a sostegno della presidente van der Leyen. Nel caso nostro si ipotizzava una ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) La politica a volte sconfina nel paranormale. Trentanove anni fa, ad esempio, ci fu una celebre seduta spiritica con alti papaveri della Dc per scoprire dov’era tenuto prigioniero Aldo Moro. Padre Amorth, celebre esorcista, confessò di aver conosciuto in vita sua non pochi leader posseduti dal demonio. Si registrano ogni tanto clamorosi casi di “glossolalia” con ex premier (vedi Matteo Renzi) che parlano linguaggi a loro sconosciuti, tipo l’inglese. Ultimamente è spuntato addirittura unche si aggira tra i, intorno al Quirinale in modo particolare. È lo spettro di, cioè della strana alleanza che si sarebbe dovuta formare alcuni mesi fa in Italia sulla scia di quella europea tra Popolari, Socialisti e Verdi a sostegno della presidente van der Leyen. Nel caso nostro si ipotizzava una ...

