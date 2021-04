Il caso-India e la variante: voi temete che possa accadere anche in Italia? (Di domenica 25 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Advertising

oldale55 : RT @dantegiumanini: Anni di ingiusta detenzione dei nostri Maró Pagano subito solo per liberare civili volontari in improbabili missioni um… - TW_Bruce_Wayne : @IlariaBifarini @IlariaBifarini lo stesso però ha vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in india negli ultimi… - fratuccio2 : @sabrina__sf Fai caso come attaccano tutte le nazioni, con cui 'noi' facciamo leva per svegliare la gente. La svezi… - fabio_tiberia : RT @News24_it: India in ginocchio, la variante ora spaventa l'Europa. Un milione di contagi in 3 giorni. Primo caso anche in Svizzera. [ 20… - News24_it : India in ginocchio, la variante ora spaventa l'Europa. Un milione di contagi in 3 giorni. Primo caso anche in Svizz… -