Il caso Bologna dimostra che il Pd è un partito dentro al quale ce ne stanno tre (Di domenica 25 aprile 2021) Se si volesse buttarla in battuta, o sull'ironia, si potrebbe dire che i veri nodi da sciogliere sono due. Il primo è il Pd, nel senso che andrebbe decisamente sciolto. Perché non s'è mai visto che in ... Leggi su globalist (Di domenica 25 aprile 2021) Se si volesse buttarla in battuta, o sull'ironia, si potrebbe dire che i veri nodi da sciogliere sono due. Il primo è il Pd, nel senso che andrebbe decisamente sciolto. Perché non s'è mai visto che in ...

Advertising

GhostdogRunner : RT @globalistIT: - globalistIT : - maxoratio : @sbonaccini il caso: una persona va a Bologna e mangia al ristorante con lo scontrino può rientrare alla residenza… - giornaledelcibo : Siete in cerca di un'alternativa naturale e sana per dolcificare i vostri cibi preferiti? Insieme al professor Enzo… - Carlino_Bologna : La Virtus sta ricaricando le pile Rebus playoff per il caso Brindisi -