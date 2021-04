Il capo della Uefa Ceferin: «Credono ancora nella Superlega? Juve, Real e Barça come terrapiattisti. Si aspettino conseguenze». (Di domenica 25 aprile 2021) Non si spengono le polemiche intorno alla Superlega, la competizione tra 20 grandi squadre europee che ha in Florentino Perez il suo principale promotore. Proprio all’intervista rilasciata ieri – 24 aprile – dal presidente del Real Madrid al quotidiano As, in cui lo spagnolo ribadisce il prosieguo del progetto, è arrivata la risposta del presidente dell’Uefa. Aleksander Ceferin, attraverso le pagine della testata inglese The Mail, ha descritto come «terrapiattisti» Juventus, Real Madrid e Barcellona: «Credono che la Superlega esista ancora», ha dichiarato con ironia. «Tutti loro devono aspettarsi conseguenze per quello che hanno fatto, e non possiamo fingere che ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) Non si spengono le polemiche intorno alla, la competizione tra 20 grandi squadre europee che ha in Florentino Perez il suo principale promotore. Proprio all’intervista rilasciata ieri – 24 aprile – dal presidente delMadrid al quotidiano As, in cui lo spagnolo ribadisce il prosieguo del progetto, è arrivata la risposta del presidente dell’. Aleksander, attraverso le paginetestata inglese The Mail, ha descrittontus,Madrid e Barcellona: «che laesista», ha dichiarato con ironia. «Tutti loro devono aspettarsiper quello che hanno fatto, e non possiamo fingere che ...

Advertising

fleinaudi : #Grillo chiede una giustizia celere, ma lui è il capo della forza politica che ha ottenuto una legge per cui si può… - fanpage : #Vaccini agli under 60, l'annuncio del capo della Protezione Civile Curcio - chetempochefa : “L'uomo non nasce col bisogno di fare del male, diventa autore del male perché è gregario, perché accetta passivame… - NapoletanoFier1 : RT @ZZiliani: La #SerieA è quel buffo campionato in cui 11 club chiedono ufficialmente alla #Federazione di punire #Juventus, #Inter e #Mil… - rinoraf74 : RT @Giorgiolaporta: Se vuoi votare sei fascista; se dici #NoCoprifuoco alle 22 sei fascista; se vuoi scegliere il Capo dello Stato sei fasc… -