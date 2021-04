(Di domenica 25 aprile 2021) Abbiamo scritto oggi del masochismo del. Questa sera ilha completato l’opera. La squadra di Semplici ha battuto la3-2 e ha affiancato ila 31, a cinque giornate dalla fine. I sardi hanno completato la rimonta, evidentemente è servito il recente sfogo del presidente Giulini (“mi vergogno dei giocatori, sono stato tradito”). Ovviamente ilnon è salvo, così come non lo è ilné tantomeno ilavversario del Napoli. Sono tutti al terzultimo posto a 31. Ilha vinto con gol di Lykogiannis per l’1-0, poi il pareggio di Perez. Nella ripresa sardi sul 3-1 con Marin e Joao Pedro prima del 3-2 di Fazio. L'articolo ilNapolista.

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Il Cagliari batte la Roma 3-2 e raggiunge Benevento e Torino a 31 punti I sardi di Semplici completano la rimonta e rendono… - napolista : Il Cagliari batte la Roma 3-2 e raggiunge Benevento e Torino a 31 punti I sardi di Semplici completano la rimonta… - ToniVulta : #Cagliari sta facendo un impresa batte la #Roma 3-2 e raggiunge #Benevento e #torino (2 partite in meno) ma sarà lo… - forzaroma : 94' - Finisce qui. Il Cagliari batte 3-2 la Roma: rossoblù a segno con Lykogiannis, Marin e Joao Pedro. A Fonseca n… - marifcinter : Il Cagliari batte la Roma 3-2 e comincia a vedere la salvezza #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari batte

alfredopedulla.com

...perfetto suggerimento in profondità di Pellegrini eVicario. Nettamente regolare, nella circostanze, la posizione dello spagnolo, che scappa partendo dietro la linea dei difensori del. ...Lamesta si smarca bene sulla destra e viene servito, salta il suo avversario e in diagonale... ARBITRO: Collu di(assistenti di linea: D'Apice di Castellammare di Stabia e Grasso di ...Cagliari-Roma 3-2. Alla Sardegna Arena il Cagliari batte la Roma 3 a 2, guadagnando 3 punti preziosi in ottica salvezza. I padroni di casa sbloccano il match al 4' con Lykogiannis, a cui risponde ...Importante successo in chiave salvezza per il Cagliari, che ha battuto la Roma nel primo posticipo domenicale del 33° turno del campionato di Serie A. Alla Sardegna Arena, i padroni di casa si sono im ...