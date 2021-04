Il Benevento sta compiendo un capolavoro di masochismo e si avvicina alla Serie B (Di domenica 25 aprile 2021) Il secondo campionato di Serie A della storia del Benevento rischia di passare alla storia come un capolavoro di masochismo. La squadra di Inzaghi è stata sconfitta in casa 4-2 dall’Udinese, resta a 31 punti e oggi, in caso di vittoria dei sardi, il Cagliari potrebbe raggiungerla al terzultimo posto. A quel punto, il Benevento tornerebbe ad avere un piede in Serie B. Il tutto frutto di un girone di ritorno sciagurato. Il Benevento ha vinto una sola partita, in casa della Juventus. Prima, l’ultimo successo fu il giorno della Befana in casa del Cagliari. Nove punti appena nel girone di ritorno contro i 22 dell’andata che valsero ai sanniti l’undicesimo posto in classifica. Oggi la squadra di Inzaghi ha rivelato una difesa di burro. L’Udinese di Gotti ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Il secondo campionato diA della storia delrischia di passarestoria come undi. La squadra di Inzaghi è stata sconfitta in casa 4-2 dall’Udinese, resta a 31 punti e oggi, in caso di vittoria dei sardi, il Cagliari potrebbe raggiungerla al terzultimo posto. A quel punto, iltornerebbe ad avere un piede inB. Il tutto frutto di un girone di ritorno sciagurato. Ilha vinto una sola partita, in casa della Juventus. Prima, l’ultimo successo fu il giorno della Befana in casa del Cagliari. Nove punti appena nel girone di ritorno contro i 22 dell’andata che valsero ai sanniti l’undicesimo posto in classifica. Oggi la squadra di Inzaghi ha rivelato una difesa di burro. L’Udinese di Gotti ha ...

