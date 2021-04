Il 25 aprile di Milano nelle parole di Franco Loi | Marco Formentini e Antonietta Romano Bramo | morti nel 2021 | partigiani per sempre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) “Mi raccomando non andare mica a Piazzale Loreto”.Loi ha 14 anni quando sua madre cerca di proteggerlo da un’immagine che gli resterà nella memoria per: la strage nazifascista dei 15 Martiri del 10 agosto 1944. Fucilati e poi esposti al pubblico. Il poeta milanese li vede, si sofferma a lungo, ma non riconosce nessuno. Fra di loro, capirà dopo, c’è il suo maestro di scuola e un suo vicino di casa. L’autista di un commissario fedele al regime solo di facciata che in realtà portava le armi aidi nascosto. Loi racconta l’episodio con una testimonianza nel corso dell’iniziativa InContra Poeti, nel 2013. Ricorda i nazifascisti: vestiti di nero, armati, appartenenti alla Legione autonoma mobile Ettore Muti, molto attiva nel territorio del Milanese. Soprattutto, giovani. Al massimo 25enni. Ricorda lo scambio fra una ...