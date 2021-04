Hockey pista, Coppa Italia 2021: Lodi vince il trofeo battendo Forte dei Marmi al 17esimo rigore (Di domenica 25 aprile 2021) Una finale infinita. L’atto conclusivo della Coppa Italia 2021 di Hockey pista tra Lodi e Forte dei Marmi regala gol, spettacolo e tanto, tantissimo pathos. A vincere alla fine, al 17esimo rigore (!), dopo la parità dei tempi regolamentari e dei supplementari, sono i lombardi che la spuntano grazie al penalty trasformato da Torner e alla splendida parata di Porcherà sul tiro dal dischetto di Casas. – LA CRONACA Il match vive di ritmo ed equilibrio assoluto. La posta in palio è pesante, tanto che le squadre in campo si annullano per tutto il primo tempo. Poi però nella ripresa è show: primo botta e risposta sull’asse Mendez-Casas per l’1-1, poi ancora Casas manda per un minuto in vantaggio i toscani ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Una finale infinita. L’atto conclusivo delladitradeiregala gol, spettacolo e tanto, tantissimo pathos. Are alla fine, al(!), dopo la parità dei tempi regolamentari e dei supplementari, sono i lombardi che la spuntano grazie al penalty trasformato da Torner e alla splendida parata di Porcherà sul tiro dal dischetto di Casas. – LA CRONACA Il match vive di ritmo ed equilibrio assoluto. La posta in palio è pesante, tanto che le squadre in campo si annullano per tutto il primo tempo. Poi però nella ripresa è show: primo botta e risposta sull’asse Mendez-Casas per l’1-1, poi ancora Casas manda per un minuto in vantaggio i toscani ...

