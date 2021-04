Ho parlato oggi con Briatore | ti ama ancora bomba Venier | pazzesca risposta della Gregoraci | cosa ci nascondono?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) “Stamattina hocon Flavio. E'molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo devo dire. Percepisci proprio l'amore”: laè arrivata da Mara, cheha ospitato nello studio di Domenica In Elisabetta, ex moglie dell'imprenditore. Una rivelazione che ha spiazzato la showgirl, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha anche avuto un'amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. La, allora, ha replicato: “Siamo una coppia anomala. E' come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene”. La showgirl resta comunque una donna molto corteggiata. E infatti la conduttrice, poi, ha scherzato con lei proprio sui suoi corteggiatori: “Non fare Santa Maria Goretti! Hai tanti corteggiatori”. ...