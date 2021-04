"Ho avuto tante crisi in vita mia, pensavo di...". Raffaele Renda eliminato da Amici, l'ultima straziante rivelazione (Di domenica 25 aprile 2021) Al serale di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, nella puntata di sabato 24 aprile è toccato a Raffaele Renda: eliminato. Ha lasciato il talent al termine della sesta puntata del Serale, perdendo al ballottaggio finale contro Deddy, che sta mano a mano facendo fuori tutti i rivali. Su cinque eliminati, infatti, tre sono stati battuti da Deddy, che fa parte della squadra di Rudy Zerbi. “Ciao a tutti, è stato bello conoscervi”, ha urlato Deddy uscendo dallo studio. Pensando di essere eliminato, molto probabilmente. Ma a quel punto ecco l'urlo di Arisa: "Sei stato bravissimo", ha detto a Raffele. E insomma, lì si è capito come fossero andate le cose.Eppure in Casetta Deddy si sentiva insicuro perché sentiva di non aver dato il massimo durante la settimana preparando i brani. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Al serale di, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, nella puntata di sabato 24 aprile è toccato a. Ha lasciato il talent al termine della sesta puntata del Serale, perdendo al ballottaggio finale contro Deddy, che sta mano a mano facendo fuori tutti i rivali. Su cinque eliminati, infatti, tre sono stati battuti da Deddy, che fa parte della squadra di Rudy Zerbi. “Ciao a tutti, è stato bello conoscervi”, ha urlato Deddy uscendo dallo studio. Pensando di essere, molto probabilmente. Ma a quel punto ecco l'urlo di Arisa: "Sei stato bravissimo", ha detto a Raffele. E insomma, lì si è capito come fossero andate le cose.Eppure in Casetta Deddy si sentiva insicuro perché sentiva di non aver dato il massimo durante la settimana preparando i brani. ...

Amici 20, Raffaele Renda eliminato: "Ho avuto tante crisi, ma..." (VIDEO)

