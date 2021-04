Highlights Fortitudo Bologna-Cantù 75-68 | Basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 25 aprile 2021) Glidellache sconfiggeper 75-68 nel match valido per la ventinovesima giornata del campionato diA1. La Effe vince una sfida a lungo condotta e spaccata solo a inizio quarto quarto. Mattatori Banks (20 punti) e Aradori (17), mentre dall’altra parte non sono bastati i 39 combinati da Gaines e Radic (22+17). A fare la differenza, alla fine, sono state è stata anche la buona difesa sul perimetro degli uomini di Dalmonte (4 su 24 da tre per la San Bernardo). Una vittoria che regala la salvezza ai bolognesi, una salvezza chenon può più conquistare: l’Acqua S. Bernardo, in concomitanza della vittoria di Brescia a Cremona, è infatti retrocessa inA2. SportFace.

Sportface.it

Vanoli Basket Cremona - Germani Brescia 89 - 94 Di Davide Fumagalli. Cremona : Brescia : Serie A: Virtus Bologna - Treviso 97 - 68 21/04/2021 A 21:57 * * *Lavoropiù Bologna - Acqua S. Bernardo Cantù 75 - 68 Di Daniele Fantini.salva, Cantù retrocessa . Lo scontro ......IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) * * * RIGUARDA CANTÙ - REGGIO EMILIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) * * * RIGUARDA BRINDISI - CREMONA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) * * * Serie A: Venezia -...Netta vittoria della Reyer Venezia, che centra la quinta vittoria nelle ultime sei gare di Serie A1 di basket e batte la Fortitudo Bologna. Al Taliercio finisce 92-76 per Stefano Tonut e compagni, con ...Nel turno infrasettimanale di campionato la Fortitudo perde ancora una partita fondamentale nella sua rincorsa versa la salvezza. Nello scontro diretto contro una non imbattibile Cremona, la Effe esce ...