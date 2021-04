Hai mai mangiato il rambutan? Ecco perché dovresti (Di domenica 25 aprile 2021) Il rambutan è un frutto poco conosciuto ma ricco di proprietà incredibili. Conosciamolo meglio. Conosciuto come “litchi peloso” (il suo nome deriva infatti dal malese “rambout” che significa capelli), il rambutan è un frutto particolare la cui polpa bianca, quasi trasparente è racchiusa da un guscio rossiccio e ricoperto di piccole escrescenze simili a peli. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 25 aprile 2021) Ilè un frutto poco conosciuto ma ricco di proprietà incredibili. Conosciamolo meglio. Conosciuto come “litchi peloso” (il suo nome deriva infatti dal malese “rambout” che significa capelli), ilè un frutto particolare la cui polpa bianca, quasi trasparente è racchiusa da un guscio rossiccio e ricoperto di piccole escrescenze simili a peli. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Luca30276216 : RT @AlessM00nlight: Sono fiera di te, qualsiasi cosa tu abbia fatto oggi e qualsiasi periodo tu stia affrontando :) sei forte, ce la farai… - CecinhaSanttoS2 : RT @Flavia86072640: Anche se nessuno ti dorme accanto, non sei mai solo: hai te stesso. E quando hai bisogno di coccole, abbraccia pure… - SimoneMaloni : @Guido17595958 @LegaProOfficial Con gli stadi aperti eravamo già in serie B te lo posso assicurare, il cuore di que… - auryxrainberry : @ALEXDEFENCELESS no non sei tu e non me l'hai mai dedicata - clm1x : @sunvflowervol6 eh va be, tanto dopo si giustificherà con “stavamo scherzando, fattela una risata madonna. È colpa… -