(Di domenica 25 aprile 2021)(SPAGNA) - Prezioso successo corsaro per il Barça , che s'impone allo Stadio della Cermica e si riporta, almeno per qualche ora, a - 2 dalla capolista Atletico Madrid , attesa dal posticipo ...

Advertising

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Liga. #Griezmann ribalta il #Villarreal e il #Barcellona mette pressione a #Simeone - sportli26181512 : Griezmann ribalta il Villarreal: vince in rimonta il Barcellona: Koeman s’impone grazie a una doppietta ravvicinata… - ETGazzetta : #Liga. #Griezmann ribalta il #Villarreal e il #Barcellona mette pressione a #Simeone -

Ultime Notizie dalla rete : Griezmann ribalta

A regalare il bottino pieno ai blaugrana, una doppietta di Antoine, cheil vantaggio iniziale di Chukwueze . Il Villarreal chiude in dieci, per l'espulsione di Manu Trigueros . ...Il Barça è in forma e il Villarreal ha altri pensieri, giovedì affronta l'Arsenal nella semifinale di Europa League, però dopo un grande intervento di Raul Albiol sue due grandi parate di ...VILLARREAL (SPAGNA) - Prezioso successo corsaro per il Barça, che s’impone allo Stadio della Cermica e si riporta, almeno per qualche ora, a -2 dalla capolista Atletico Madrid, ...La doppietta del francese vale il 2-1 sul Sottomarino Giallo: Koeman aggancia Zidane. Unal lancia il Getafe e inguaia l'Huesca ...