Graduatorie ATA terza fascia, anche le scuole vanno scelte entro il 26 aprile. Non ci sarà un modello successivo (Di domenica 25 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia: domani 26 aprile è l'ultimo giorno per inoltrare la domanda di conferma /inserimento/aggiornamento che sarà valida per i tre anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. E' importante compilare correttamente la domanda sia per non rischiare il licenziamento in caso di dichiarazioni mendaci e quindi non veder valutato il servizio, sia per avere concretamente espletato tutti i passaggi per avere la possibilità di essere chiamati.

