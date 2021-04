Golf | Smith e Leishman vincono il Zurich Classic 2021 superando Oosthuizen e Schwartzel al playoff

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il particolaresi è concluso con la vittoria degli australiani Camerone Marc. Il torneo è stati infatti disputato a coppie, con il formato quattro palle e quello a colpi alternati che si sono succeduti nell’arco delle quattro giornate di gara. 72 buche non sono però in questo caso state abbastanza, visto che i sudafricani Louise Charlhanno terminato la domenica pomeriggio appaiati agli avversari sopra citati a quota -20. Un giro piuttosto controllato da parte di entrambi i team, forti della buona posizione di partenza e che li ha visti chiudere rispettivamente in -2 e -1 sotto al par del campo, rimandando così l’atto finale alla prima buca di. Tornati per la seconda volta sul tee del ...

