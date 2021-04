Giustizia pattumiera, scandali a raffica in tribunale: eppure Draghi e Cartabia... il caso che può travolgere il governo (Di domenica 25 aprile 2021) Scrive Mario Draghi, nella premessa al "Piano nazionale di ripresa e resilienza" con cui chiediamo quattrini alla Ue, che quei soldi serviranno anche per fare una riforma della Giustizia. L'obiettivo sarà «affrontare i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari». Propositi meritevoli, ma il più importante è un altro: restituire credibilità alla Giustizia. Perché ciò accada, le toghe debbono diventare responsabili, ossia pagare quando infrangono la legge. Cosa che non può avvenire se non si riforma il Consiglio superiore della magistratura, che da organo di autogoverno e "giudice dei giudici" è divenuto quel centro di traffici inconfessabili tra correnti e tra individui dipinto da Luca Palamara. Draghi e il ministro della Giustizia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Scrive Mario, nella premessa al "Piano nazionale di ripresa e resilienza" con cui chiediamo quattrini alla Ue, che quei soldi serviranno anche per fare una riforma della. L'obiettivo sarà «affrontare i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari». Propositi meritevoli, ma il più importante è un altro: restituire credibilità alla. Perché ciò accada, le toghe debbono diventare responsabili, ossia pagare quando infrangono la legge. Cosa che non può avvenire se non si riforma il Consiglio superiore della magistratura, che da organo di autoe "giudice dei giudici" è divenuto quel centro di traffici inconfessabili tra correnti e tra individui dipinto da Luca Palamara.e il ministro della, ...

