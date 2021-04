Giro d’Italia: al lavoro per preparare l’arrivo sullo Zoncolan (Di domenica 25 aprile 2021) “I lavori proseguono a ritmo serrato per consentire l’allestimento di una zona d’arrivo degna di una competizione che ancora una volta punta sulla nostra regione con una tappa sulla vetta dello Zoncolan”.Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini al termine del sopralluogo compiuto sulle pendici dello Zoncolan in vista della frazione che porterà i ciclisti presenti al Giro d’Italia sulla vetta del Kaiser nella giornata di sabato 22 maggio al termine della 14° tappa. Per l’occasione l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha voluto vedere di persona lo stato di avanzamento dei lavori che si stanno compiendo per sgomberare gli ultimi chilometri di strada verso il traguardo dalla copiosa neve ancora presente in vetta alla montagna.“In collaborazione anche con il Comune di Sutrio ... Leggi su udine20 (Di domenica 25 aprile 2021) “I lavori proseguono a ritmo serrato per consentire l’allestimento di una zona d’arrivo degna di una competizione che ancora una volta punta sulla nostra regione con una tappa sulla vetta dello”.Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini al termine del sopralluogo compiuto sulle pendici delloin vista della frazione che porterà i ciclisti presenti alsulla vetta del Kaiser nella giornata di sabato 22 maggio al termine della 14° tappa. Per l’occasione l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha voluto vedere di persona lo stato di avanzamento dei lavori che si stanno compiendo per sgomberare gli ultimi chilometri di strada verso il traguardo dalla copiosa neve ancora presente in vetta alla montagna.“In collaborazione anche con il Comune di Sutrio ...

