Ginnastica | palmares Vanessa Ferrari | bronzo europeo a 30 anni! Mondiale nel 2006 | tutte le medaglie della Capitana

(Di domenica 25 aprile 2021)ha arricchito il suo smisuratograzie alla spettacolare medaglia dial corpo libero conquistata agli Europei 2021 diartistica. L’azzurra ha agguantato un posto sul podio con un bellissimo esercizio costruito sulle note di “Bella Ciao” e ha così fatto saltare il banco sulla pedana di Basilea, regalandosi un pomeriggio leggendario per l’ennesima volta in una carriera infinita. La 30enne è salita sul podio continentale per l’ottava volta, la quinta in questa specialità. Spiccano quattro ori: all-around nel 2007, squadra nel, al quadrato nel 2007 e nel 2014. Nella carrierabresciana brilla in maniera indelebile quanto fatto ad Aarhus nel, dove si laureò Campionessa del Mondo all-around. In un ...