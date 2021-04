Ginnastica | immensa Vanessa Ferrari | bronzo Europeo sulle note di Bella Ciao

Advertising

judacri3 : RT @Eurosport_IT: VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il bronzo n… - beppepiovani : RT @Eurosport_IT: VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il bronzo n… - SilviaAle5 : RT @Eurosport_IT: VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il bronzo n… - la_barberss : RT @Eurosport_IT: VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il bronzo n… - pirataciccio : RT @Eurosport_IT: VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il bronzo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica immensa

OA Sport

Basilea, 25 aprile 2021 " Laè una specialità per giovani atlete, precocemente adolescenti e campionesse, ma l'Italia può vantare una punta di diamante anche alla 'veneranda' età di 30 anni. Si tratta di Vanessa ...Un'infinita Vanessa Ferrari conquista uno splendido bronzo agli Europei diin corso di svolgimento a Basilea , centrando un pazzesco terzo posto nel corpo libero. Un risultato che regala un sorriso pazzesco alla farfalla di Orzinuovi , riuscita a salire sul podio ...L’ex campionessa del mondo ha conquistato il podio continentale per l’ottava volta in carriera, ma a 30 anni, con un infortunio alle spalle e anche il Covid, la medaglia vale oro ...Un’infinita Vanessa Ferrari conquista uno splendido bronzo agli Europei di ginnastica in corso di svolgimento a Basilea, centrando un pazzesco terzo posto nel corpo libero. Foto ...